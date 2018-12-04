Kabadüz'de muhtarlar toplantısı

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar başkanlığında, Belediye Başkanı Yener Kaya, Jandarma Başçavuş Ercan Baltacı, İlçe Emniyet Amiri Olgun Karadeniz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Kahveci'nin katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.

İlçede bir lokantada gerçekleşen toplantıda mahalle muhtarları talep ve sorunlarını dile getirdi.

Kaymakam Uçar, "İlçemizin geçmişine baktığımda çok büyük ilerleme var. Sorunları hep berber birlikte aşacağız ve bu ilerleme devam edecek" dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Kaya da muhtarların sorularını yanıtladı.