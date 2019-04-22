Kabadüz'de öğrenci belediye başkanı oldu

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler ziyaret etti.

Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenlerinin gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Kaya, öğrencilerle sohbet etti. Sonrasında Başkan Kaya, 23 Nisan dolayısıyla makamını Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu öğrencilerden Nilsu Hafize Altınel'e teslim etti.

Program çeşitli hediyeler ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.