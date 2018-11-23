Kabadüz'de Öğretmenler Günü kutlandı

Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçede düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören, Kabadüz Çok Programlı Lisesi salonunda gerçekleştirilen program ile devam etti.

Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, öğretmenliğin, insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu söyledi.

Baş, kültür ve medeniyetin temelini eğitim ve öğretimin oluşturduğunu işaret ederek kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsünün eğitime verdiği destekle anlaşıldığını vurguladı.

Yarınların daha aydınlık olmasının yüreğinde vatan ve millet sevgisiyle dolu nesiller yetiştirmekten geçtiğinin altını çizen Baş, “Fedakârca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, görevi başında şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, yıllarca hizmet ettikten sonra emekliye ayrılmış öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu hayat temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.