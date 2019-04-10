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Kabadüz'de Polis Haftası kutlandı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Polis Haftası dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliği tarafından tören düzenlendi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Polis Haftası dolaysıyla İlçe Emniyet Amirliği tarafından tören düzenlendi.


Kabadüz Merkez İlk-Ortaokulu bahçesinde yapılan kutlamaya Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru, polisler, kurum müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Tören de ilk olarak Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği'nde tebrikler kabul edildi, ikramda bulunuldu.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kabadüz İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru'yu makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Başkan Yener Kaya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.


Polislerin vatandaşların can ve mal güvenliğinde çok önemli yeri olduğunun altını çizen Başkan Kaya, "Polis teşkilatımız bizlerin huzur ve güvenliği sağlamak için canlarını tehlikeye atarak bu görevi yerine getiriyorlar. Vatan için görev başında şehit olan polislerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum” dedi.


Kabadüz İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Günün sonunda günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

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