Kabadüz'de servis sürücülerine eğitim

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığınca ilçede taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okul servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik seminer düzenlendi.
Kabadüz İlçe Emniyet Amirliğindeki seminerde polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemerinin önemi, güvenli takip mesafesi, okul servis araçlarında bulunması gerekenler ve sürücü davranışları hakkında bilgiler verdi.