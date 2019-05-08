Kabadüz'de Trafik Haftası

Ordu Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ’Trafik Haftası’ kapsamında öğrencilere bilgilendirilmeler yapıldı.
Ordu Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 'Trafik Haftası' kapsamında öğrencilere bilgilendirilmeler yapıldı.
Kabadüz Merkez İlk-Ortaokulu öğrencilerine yönelik yapılan bilgilendirmede trafik kurallarına uymanın önemine değinildi.
Daha sonra öğrenciler İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli Trafik Polis Memuru Celali Öztürk'le birlikte ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde uygulamalı etkinlik gerçekleşti.
Etkinlik, el broşür dağıtımı ve toplu fotoğraf ile son buldu.