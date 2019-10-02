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Kabadüz'de 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği

Kabadüz ilçesinde ’Yaya Geçidi Nöbeti’ etkinliği düzenlendi.

Kabadüz ilçesinde 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliği düzenlendi.


İlçe merkezinde gerçekleşen etkinliğe Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli Trafik Polis Memuru Celali Öztürk öğrencileri bilgiler verdi.


Daha sonra öğrenciler guruplar halinde yaya geçidinden uygulamalı olarak geçiş yaptı.


Öte yandan etkinlikte İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve Belediye Başkanı Yener Kaya sürücülere el broşürü dağıttı.

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