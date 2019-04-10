Kabadüz'de yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantı ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclis toplantısında konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Öncelikle yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemizde birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetlere imza atacağız. Beş yılda ilçemiz her yönüyle parmakla gösterilen bir ilçe olacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız" dedi.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı görüş ve önerilerin dinlenmesiyle son buldu.