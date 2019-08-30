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Kabadüz'de Zafer Bayramı kutlaması

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.


İlçede 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Asb. Çvş. Erkan Akbalık yaptı. Akbalık konuşmasında şunları söyledi:


"Bu zaferi kazanan bir milletin evladı olmanın mutluluğunu duyuyor ve övünüyoruz. Bugün hep birlikte Atatürk idealinin çizdiği yolda milletçe milli birlik ve beraberlikten doğan, büyüyen ve gelişen millet ve devlet olmanın kıvancını paylaşıyoruz."


Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Daha sonra Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, makamında tebrikleri kabul etti.


İlçede düzenlenen programa Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Servet Çelenk, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

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