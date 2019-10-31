Kabadüz'e Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Kabadüz İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine İlçe Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Baş Müfettişi Dr. Dursun Aygün, Müfettiş Yardımcısı Ahmet Kanatlı, İlçe Müftüsü Ahmet Koç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, gençlik merkezinin gençler için çok faydalı hizmetler sağlayacağını, emeği geçenleri kutladığını söyledi.

Konuşmanın ardından dualarla birlikte Diyanet Gençlik Merkezinin açılışı yapıldı.