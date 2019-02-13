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Kabadüz'ün gururu

Wushu (Kung-fu) dalında 48 kiloda bayanlarda Türkiye şampiyonu olan sporcu Gamzenur Sarı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’yı ziyaret etti.

Wushu (Kung-fu) dalında 48 kiloda bayanlarda Türkiye şampiyonu olan sporcu Gamzenur Sarı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Gamzenur Sarı ile gurur duyduklarını söyledi. İlçelerinden yetenekli bir sporcunun yetişmiş olmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Kaya, “26 Ocak - 5 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleşen şampiyonada Gamzenur Sarı Türkiye şampiyonu oldu. Kendisiyle gurur duyuyorum. Başarılarının devam etmesini temenni ediyorum” dedi.


Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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