Kabataş'ın içme suyundaki bulanıklık sorunu çözüldü

Sahadaki çalışmalarına devam eden OSKİ ekipleri, bu kapsamda Kabataş ilçesinin su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak olan çalışma tamamlanarak hizmete girdi. OSKİ ekipleri tarafından gece-gündüz demeden yapılacak çalışma ile birlikte Kabataş ilçe merkezi başta olmak üzere Alankent, Eceli, Kayıncık, Ilıcak ve Elbeyli Mahallelerinin içme suyu ihtiyacı uzun vadeli olarak giderilmiş oldu. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında Kabataş ilçesinin içme suyunda yaşanan bulanıklık sorunu da çözüme kavuşturuldu.

Yapımı tamamlanan su alma yapısı ile ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Pencik Deresi'nin kolları üzerindeki homojen toprak dolgu tipinde, 40 bin metreküp depolama kapasiteli içme suyu göletinde çalışmalar tamamlandı. Yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan göletle birlikte Alankent, Eceli, Kayıncık, Ilıcak ve Elbeyi Mahalleleri ile Kabataş ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca Kabataş ilçesinin mevcut su alma yapısında depolama yapılamamasından kaynaklanan bulanıklık sorununun giderilerek isale hattına temiz su verilmesi de sağlandı” ifadelerine yer verdi.