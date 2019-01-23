Kaçak kazı sonrası yamaçtaki kaya parçası korkutuyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları, fındık bahçesine ve çeşmeye zarar verdi.

Kabadüz ilçesinin Başköy Mahallesi Meğri semtinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapıldığı düşünülen kaçak kazıda yamaçtan kopan kaya parçaları çeşme ve fındık bahçesinde maddi zarara yol açtı. Kayaların yuvarlandığı yamaçta asılı kalan kaya ise vatandaşları korkutuyor.

Başköy Mahalle Muhtarı Halis Aktaş, yamaçtan yuvarlanan kayaların çeşme ve fındık bahçesine zarar verdiğini dile getirdi. Birilerinin kaçak kazı yaptığından şüphelendiklerini belirten Aktaş, “Yamaçtan yuvarlanan kayalar çeşme ve fındık bahçesine zarar verdi. Geride kalan bir kaya kütlesi ise büyük tehlike arz ediyor. Kayanın evlere veya başka bir şeylere zarar vermeden biran önce tedbir alınması gerekiyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Yaman ise "Kayanın yuvarlanarak evlerimize zarar vereceğini düşünüyorum. Yetkililerin önlem almalarını istiyorum" diye konuştu.