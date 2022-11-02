Kaçak mallara geçit yok

Ordu'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında 2 adet sigara dolum makinesi, 30 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 7 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Altınordu ilçesinde 4 adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 130 bin lira olan 2 adet sigara dolum makinesi, 30 bin adet bandrolsüz boş makaron, 7 bin 200 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan 10 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron elde edildi. Bu iki olayla ilgili yakalanan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramalarda ise 4 adedi el yapımı 5 tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.