İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadın kaymakam vatandaşın yanında

Ordu’nun il olduğu 1921 yılından bu yana geçen 98 yıllık tarihinde ilk kadın kaymakam olan Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, her hafta şehit yakını, gaziler, engelli ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek örnek bir yönetim sergiliyor.

Ordu'nun il olduğu 1921 yılından bu yana geçen 98 yıllık tarihinde ilk kadın kaymakam olan Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, her hafta şehit yakını, gaziler, engelli ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek örnek bir yönetim sergiliyor.


Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatları ile başlatılan ‘Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında bir heyetle şehit yakını, gaziler, engelli ve yardıma muhtaç aileleri haftalık olarak ziyaret eden Kaymakam Nursel Özdemir, ziyaret edilen vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek gerekli yardımların yapılmasını sağlıyor.


Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir ile evli olan Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda vatandaşların her zaman yanlarında olmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Özdemir, “Kimse kimsesiz kalmasın, yardım isteyenin eli boş dönmesin, kimse mahcup olmadan, mağdur olmadan hak ettiği desteği alsın düşüncesiyle projeyi yürütüyoruz. Toplumun nabzını tutuyor, vatandaşımızın devletimizin sosyal adalet anlayışına ve insanlık onuruna yakışacak şekilde yaşamasını temin için gayret ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.