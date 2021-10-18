Kadıncık Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Kadıncık Şelalesi, sonbahar mevsiminin gelişiyle birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Yeşilin her tonunu barındıran Ordu'da, sonbaharın gelmesiyle birlikte yapraklar sararmaya başladı. Ulubey ilçesinde bulunan Kadıncık Şelalesi de hemen yanı başında bulunan eski değirmen ve etrafını saran gürgen ağaçlarıyla ziyaret edenlere doyumsuz manzaralar sunuyor. Her mevsim vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında yer alan şelale, şehrin gürültüsünden kaçanlar ve doğaseverler için keyifli vakit geçirmeye olanak sağlıyor.

Şelaleyi ziyaret eden Mehmet Taşın, buraya gelenlerin güzel manzara karşısında deta mest olduğunu belirterek, “Kadıncık Şelalesi çok güzel, buraya gelenler tüm güzelliğiyle adeta mest oluyorlar. Her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ayrı bir güzelliğe bürünüyor” dedi.