Kadınlar bu merkezde tekstilin inceliklerini öğreniyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hazır giyim uygulama merkezi ile kadınlar bu alanda yetiştiriliyor.

Altınordu Belediyesi tarafından şehirde kadın ve genç işsizliğe çözüm üretmek amacıyla oluşturulan ve istihdam alt yapılarından biri olan hazır giyim uygulamaları merkezi, Ordu işgücü piyasasının tekstil sektöründe aradığı kalifiye elemanları yetiştiriyor. İki dönem kursu tamamlayarak geride bırakan merkez, üçüncü dönem kursu ile 40 kadın kursiyer için yeni fırsat kapılarını aralıyor. Kurslar boyunca düz dikiş, overlok, reçme, ilik-düğme, ponteriz, zikzak, ütüleme, kesim, tekstil yüzeyleri, kalıplar, malzeme kontrolü ve çeşitli dikim yöntemleri alanlarında aldıkları eğitimler ile tekstil sektörünün tüm inceliklerini öğrenen kursiyerler, iş hayatına atılmada avantaj ve üstünlük elde ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sosyal yönlü sorunlardan biri olan işsizliğe çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti. Başkan Tören, “Ordu işgücü piyasasının talep, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve işsizliğe alternatif çözümler üretebilmek adına stratejiler geliştirmeye ve bu alanda projelerimizi şehrimize kazandırmaya devam ediyoruz. Bu şehirde gençlerimizin işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm bulmak gayesindeyiz. Projemiz ile gençlerimizin ve kadınlarımızın bugün için işgücüne katılımlarını, işe ve işyerine uyumlarını sağlarken, aynı zamanda geleceğe de hazırlamak ve neticede mesleksiz tek bir genç dahi bırakmamak üzerine bir strateji ile hareket ediyoruz. Yatırımlarımızla şehrimizi tarımda, ticarette, turizmde, teknolojide ve diğer alanlarda olduğu gibi tekstil sektöründe de bir çekim merkezi, yatırımcıların bir tercih noktası haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Sıfır bilgi ile geldikleri kursta tekstil sektörünün tüm inceliklerini öğrenerek usta olduklarını belirten kursiyerler ise emeği geçenlere teşekkür ettiler.