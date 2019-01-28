Kadınlara rahim ağzı kanseri uyarısı

Dr. Süheyla Çetintaş, rahim kanseri konusunda kadınlara uyarıda bulundu.

Medicalpark Ordu Hastanesi Dr. Süheyla Çetintaş, rahim ağzı kanserinin en çok cinsel yolla bulaştığına dikkat çekti. Rahim ağzı kanserinin belirtileri arasında en sık görülenin vajinal kanamalar olduğunu vurgulayan Çetintaş, “Rahim ağzı kanseri neredeyse tamamen önlenebilir birkaç kanserden biridir. Cinsel yolla bulaşan HPV virüsünden kaçınarak büyük oranda kanserden korunma sağlanabilir. Rahim Ağzı kanserini oluşmadan önlemek için pap smear adı verilen tarama testi uygulanır. Bunun yanında insan papilloma virüsü için koruyucu aşı 9 yaşından sonra yapılabilir. Bunların dışında rahim ağzı kanser riskini artıran sigara kullanımından kaçınmak, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek ve aşırı kilolardan kurtulmak gibi kişisel önlemler de rahim ağzı kanserine yakalanma riskini azaltır” dedi.

Çetintaş, şu bilgiyi verdi: “Kanseri ortadan kaldırmak için cerrahi işlem uygulanabilir. Radyoterapi, kemoterapi ya da ikisinin kombine şekli olan radyokemoterapi kanserin evresine ve hastanın durumuna göre uygulanan diğer tedavi yöntemleridir. Tüm kadınların herhangi bir şikayeti olmasa bile yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmeleri ve mutlaka smear testi yaptırmaları ve HPV tahliline baktırmaları gereklidir. Sadece rahim ağzı kanseri için değil yıllık rutin olarak yaptırılacak kontroller birçok kanser türü ve diğer hastalıkların erken tespitinde ve bu sayede daha kolay tedavi edilebilmesinde çok önemlidir.”