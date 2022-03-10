Kadınların el emeği göz nuru ürünleri bu çarşıda ekonomik kazanca dönüşüyor

Ordu'da kadınların evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek ev ekonomisine katkı sunması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan El Emeği Çarşısı yoğun ilgi görüyor. Şu ana kadar 38 bin 328 kişinin ziyaret ettiği çarşıda 835 bin 492 liralık satış yapan kadınlar hem ek gelir elde ediyor hem de sosyal hayatın içinde yer alıyorlar.

Ordu Büyükşehir Belediyesi El Emeği Çarşısı'nda satış yapan kadınlar, uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini, çarşıda hem satış yaptıklarını hem de güzel zamanlar geçirdiklerini belirttiler.

Kendilerine güven duygusunun da arttığını belirten kadınlar, “Büyükşehir Belediyesine bizlere bu imkânı verdiği için teşekkür ediyoruz. Evimizde yaptığımız el emeği göz nuru ürünlerimizi burada satarak hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de güzel zamanlar geçiriyoruz. Buraya çok alıştık, buradan ayrı kaldığımız günlerde burayı çok özlüyoruz. Bize bu imkânı sunan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Ordu Büyükşehir Belediyesi himayesinde kurulan El Emeği Çarşısı'nda vatandaşlar ihtiyaç duydukları çeyizlik ve hediyelik ürünleri uygun fiyatlar ile temin edebiliyor. Altınordu ve Ünye ilçelerinde birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı Pazar günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.