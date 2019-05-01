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Kadınların Ramazan hazırlığı

Karadeniz kadınının Ramazan telaşı başladı.


Ramazan ayına sayılı günler kala kadınlar özellikle sahur sofralarında korkulu rüya yaşamamak için imece usulü börek yapımında kullanılan yufka açmaya başladılar. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Yenipazar Mahallesi'nde 3 aile imece usulü yufka açmayı sürdürüyorlar. 3 günde her gün bir kişi için yufka açan kadınlar günde yaklaşık 250 adet yufka açıyorlar.


Kadınlar bu geleneklerini yılda birkaç sefer yaptıklarını belirterek, “Özellikle Ramazan ayı ve fındık zamanı aileler olarak bir araya gelip sırayla yufka açıyoruz. Çünkü börek biz kadınlar için sofraya kolay getirilebilen bir yiyecek. O bakımdan çok zor bir iş olsa da güle oynaya yufkalarımızı açıyoruz” dediler.

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