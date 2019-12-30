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KAGED'de Faruk Teber güven tazeledi

Karadeniz Görme Engelliler Derneği (KAGED) 5.

Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Faruk Teber güven tazeledi.


KAGED 5. Olağan Genel Kurulu Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapıldı. Genel kurulda kurucu ve mevcut Genel Başkan Faruk Teber tek liste olarak girdiği seçimde 5. kez başkan seçildi.


Faruk Teber genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, “Hep birlikte geleceğin engellilerine yol, ışık ve göz olarak bir köprü oluşturmaya birlikte devam edeceğiz. Bu göreve bizleri tekrar laik gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

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