Kahraman: “TMO'nun fındık için satış ücreti, fiyat yükseliş trendinin önünü kesmiştir”

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 61 TL'den satışa çıkartılan 2022 mahsulü fındık fiyatının düşük olduğunu belirtti.

Borsa Başkanı Ziver Kahraman, TMO'nun devlet adına ve namına ‘taban fiyat garantili destekleme alımı' yaptığını, piyasada arz kontrolü ile fiyatın, refah seviyesine yükselmesi ve bu seviyede sürdürülebilir olması gibi hususlarda regülatör görev yaptığını belirtti.

TMO'nun, 2022 yılının mahsulü fındıkları 61 TL'den satışa çıkartmasının, fiyatın yükseliş trendinin önünü kestiğini kaydeden Kahraman, “Piyasa fiyatının arz talep kanunu esasına uygun olarak yükseldiği bir dönemde, herhangi bir kesimin hamlesiyle bu yükselişin önünün kesilmesi, durması veya düşüşe geçmesi ciddi bir durumdur, bir vakadır. Bu, kabul edilebilir değildir. Fındık fiyatı 65 TL seviyesini artık çok rahat kabul ederken, TMO'nun 2022 mahsulü için 61 TL satış fiyatı, yükseliş trendinin önünü kesmiştir. Bu durum TMO'nun piyasadaki varlık sebebiyle çelişmiştir. Bu kararın tekrar gözden geçirilmesini öneriyor ve bekliyoruz. TMO, seçerek, standardize ederek piyasadaki fındığın en kalitelisini alıp depolamaktadır. Elbette ürünü satacaktır, satmalıdır ama bu satış piyasa teamüllerine uygun olurken temayüllere ters düşmemelidir. Alınan karar bir idari tasarruftur ve değişiklik yapılması idarenin yetkisinde, elinde ve iradesindedir. Bu kararın gözden geçirilmesi ülkemizin menfaati gereğidir” ifadelerine yer verdi.