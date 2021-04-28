Kalp hastalıklarından 'Osaki tekniği' ile kurtuldular

Ordu'da kalp rahatsızlığı bulunan iki hasta, doktorların ‘Osaki tekniği' ile sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Çeki ve Ünyeli 66 yaşındaki Meliha Karataş, uzun zamandır mücadele ettikleri kalp rahatsızlıklarından Medical Park Ordu Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay'ın gerçekleştirdiği Osaki tekniği ile uygulanan kapak ameliyatlarıyla kurtuldular.

İstanbul'da yaşan Ordulu 60 yaşındaki Ahmet Çeki, 1 ay önce göğüs ağrısı ile bir hastaneye başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonrası anjiyo oldu. Anjiyo işlemi sonrasında kalbine 2 stent takıldı. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı devam eden 60 yaşındaki hasta, iyileşemeyince Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği'ne başvurdu. Ameliyat olması gerektiğine karar verilen hasta Prof. Dr. Erkan Kuralay'ın gerçekleştirdiği ameliyat ile hayata tutundu.

Gerçekleştirdiği ameliyat ile ilgili bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Erkan Kuralay, “60 yaşındaki hastamızın kalp kapağında iltihap bulguları olduğu için zorunlu olarak enfeksiyona dirençli ameliyat yapmak zorunda idik. Bu amaçla Osaki Tekniği'ni kullanarak hastanın kendi dokusundan fonksiyonel bir aort kapak yaptık. Protez kullanmadığımız için hastanın enfeksiyondan korunma ihtimali çok daha yüksek olacak. Hastamızın genel durumu şimdi gayet iyi” ifadelerini kullandı.

Kalbi 125 dakika boyunca durdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki kalp hastası Meliha Karataş ise salgından dolayı korktuğu için hastanedeki kontrollerini aksattı. Kalp sıkıntısı nedeniyle 10 adım gittiğinde nefes nefese kaldığını, ev işlerini yapmakta güçlük çektiğini ifade eden hasta, nefes alıp vermesi de iyice zorlaşınca Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay, Ahmet Çeki'ye uyguladığı metodu aynı gün Ünyeli hastaya da uyguladı.

Prof. Dr. Erkan Kuralay, aynı gün içinde Osaki Tekniği ile gerçekleştirdiği ikinci ameliyat ile ilgili şunları söyledi: “Hastamızda orta yaşların sonunda sık karşılaştığımız aort kapak dokusunun taşlaşması hastalığı vardı. Bu kapak da darlık oluşturmakta ve kalbi zorlamaktaydı. Bu nedenle bu hastalarda ani kalp ölümü gelişebilir. Aynı zamanda kapak taşlaşmasına eşlik eden aortta baloncuk da oluşmuştu. Bu hastamızda da Osaki Tekniği'ni kullandık ve aort keseciğini çıkartıp yerine bir tüp greft koyduk. Hastamızın kalbini yaklaşık olarak 125 dakika durdurduktan sonra tekrar çalıştırdık. Hastamızın nekahat dönemi komplikasyonsuz seyretti. Genel sağlık durumu gayet iyi.”

Genç hastalar rahat bir gebelik dönemi geçirebilir

Özellikle kadın hastalarda mekanik kapak protezi uygulandığında, hastanın ömür boyu kan sulandırıcı kullanmak zorunda oldukları için bu kişilerin neredeyse hamile kalma oranının sıfıra düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Erkan Kuralay, “Hem kan sulandırıcı kullanma hem de iltihaba meyilden dolayı klasik kalp kapağı ameliyatı olan genç kadınlar maalesef gebe kalamamaktadır. Genç kadın hastalarımızda aort kapak hastalığı bu teknik ile ameliyat edildiğinde kalbin kapak hastalığı etkilerini üzerinden attıktan sonra normal bir gebelik dönemini geçirebilir, sağlıklı bebek sahibi olabilirler. Kapakçık protezleri özellikle dar aortlarda göreceli olarak ameliyattan sonra bile dar kalabileceği için bu hastalarda kalp yetmezliği semptomları (çabuk yorulma, nefes darlığı v.b.) devam etmektedir. Osaki Tekniği, dar aortlarda da kullanılmakta hastalar daha rahat bir yaşam sürebilmektedirler” diye konuştu.

İki farklı kalp hastalığı olan Ahmet Çeki ve Meliha Karataş, sağlıklarına kavuşmuş olmaları nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay'a teşekkür ettiler.

Kalp ameliyatlarında başarı oranı yüzde 92

Geleneksel kalp ameliyatlarında oluşabilecek komplikasyonlardan korunmak için tıpta uygulanan yeni tekniklerden biri olan Osaki Tekniği ile bilgiler paylaşan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Kuralay, Osaki Tekniği'nin protez kalp ameliyatlarına oranla daha avantajlı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yakın zamana kadar kapak ameliyatlarında en sık kullanılan teknik, hastalıklı kalp kapak dokusunun yerinden çıkartılıp yerine bir kapak protezi yerleştirilmesi idi. Kapak protezi uygulanan hastaların çoğu kan sulandırıcı almak zorundadır. Eğer kan sulandırıcı almazlarsa, kapakçık üzerinde pıhtı oluşup hem kapak protezinin fonksiyonlarını bozar hem de bu pıhtı beyne giderse önemli felç sorunlarına sebep olur. Özellikle mekanik kapak kullanılan hastalarda enfeksiyon olması veya vücudun herhangi bir yerindeki mikrobun kalbe ulaşıp, kapağı yerinden oynatması riski vardır. Bilindiği gibi bizler maalesef diş ve diş eti sağlığına dikkat eden insanlar değiliz. Mikroplu dişeti hastalıkları olan hastalar dişlerini fırçaladıktan sonra bile yaklaşık 30 dakika boyunca dişteki mikroplar kana geçmektedir. Bu yüzden özellikle mekanik kapak protezleri kullanılan hastalar kana yayılan mikroplardan çok etkilenir ve bunlar kapak iltihabına yol açabilir. Bu da hastaların erken dönemde ölümüne neden olabilir. Ayrıca hem kan sulandırıcı kullanma hem de iltihaba meyilden dolayı klasik kalp kapağı ameliyatı olan genç kadın hastalarımız gebe kalamamaktadır. Bütün bu komplikasyonlardan korunmak için tüm dünyada kalp cerrahları yeni teknikler kullanmaya başlamışlardır. Bunlardan en önemlisi son 10-15 yıllık sonuçları mükemmel olan 'Osaki tekniği'dir. Bu teknikte hastanın kalbi saran dokusu (perikard) özel bir karışımla muamele edildikten sonra sökülen hastalıklı kapakçıklar yerine kendi dokusundan elde edilmiş kapakçık yerleştirilmektedir. Bu sayede vücudun yabancı madde reaksiyonu vermesinin önüne geçilerek daha hastaların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanmaktadır.”