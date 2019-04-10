Kalp ve damar hastalıkları uyarısı

Ergün Yanmaz, Türkiye'de ölümlerin birinci sırasını oluşturan kalp ve damar hastalıkları konusunda uyarı ve bilgilendirmede bulundu.

Kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlerin birinci sırasını oluşturduğunu belirten Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenlerin beklenen yaşam süresinin artmasına neden olduğuna dikkat çekti. Yanmaz, yaşam süresinin uzamasının istenmesinin normal olduğunu ancak bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların görülme sıklığında da artış meydana getirdiğini kaydetti.

Kalp ve damar hastalıkları risk faktörlerinin yaş ve cinsiyet, birinci derece akrabalarda kalp ve damar hastalık öyküsü, sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, stres, aşırı kilo, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet olduğunu söyleyen Yanmaz, “Ayrıca sigara kullanımı, inmeye (felç), akciğer hastalıklarına ve çeşitli kanserlere neden olmaktadır. Bütün bu korkunç tabloya rağmen, belki de konunun en rahatlatıcı tarafı, kardiyovasküler hastalıkların ‘önlenebilir hastalıklar' olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü, kan basıncı, obezite, kolesterol ve sigara içiminin kontrolü ile kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığının yarıya indirilebileceğini belirtmektedir. Kalp sağlığı için belirli önlemlerin alınması, özellikle çocuklara erken yaşlardan itibaren, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, onların uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini sağlayacaktır” dedi.

Kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalara hakkında bilgi veren Ordu Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, şunları söyledi:

“Sağlıklı ve yeterli beslenmeli, özellikle 5-15 yaş grubunda görülen bademcik iltihapları tedavi edilmediği taktirde, romatizmal kalp hastalıklarına neden olabileceği için, üst solunum yolu enfeksiyonlarının erken tanı ve tedavisiyle ileride oluşabilecek kalp hastalıklarından korunmalı, fiziksel aktivite artırılmalı, sigara ve alkol gibi zararlı maddelere ‘hayır' denmeli, stres faktörü kontrol altına alınmalı, sağlıklı vücut ağırlığı korunmalı, kan basıncı kontrol altında tutulmalı, kan değerleri ölçümünü düzenli olarak yaptırmalıyız.”