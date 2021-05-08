Kamyon evin üstüne düştü: 1 yaralı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde kamyonun evin üstüne düştüğü trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 katlı evde ise hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İlküvez Mahallesi'nden Ünye istikametine gitmekte olan İsmail K. yönetimindeki 52 LJ 526 plakalı kamyon yolun kaygan olması nedeniyle yoldan çıktı. Yolun alt tarafında bulunan 2 katlı evin üzerine düşen kamyon kaza sonrası hurdaya dönerken araç şoförü ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Kamyonun üzerine düştüğü iki katlı evde hasar meydana geldiği öğrenilirken, olay yerine gelen ilk yardım ekiplerince araç şoförü Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.