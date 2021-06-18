Kamyonetin çarptığı engelli, 2 hafta sonra hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı engelli şahıs, iki hafta sonra tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, Sakarya Mahallesi üzerinde 2 Haziran tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Baştürk idaresindeki 06 FU 7998 plakalı kamyonet geri geri manevra yaptığı esnada yolda yürüyen, elinden ve yüzünden engeli bulunan yaya Recep Ali Akilik'e (38)çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tekerleğini altında kalan ve ağır yaralanan Akilik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada, 16 gün boyunca tedavi altına alınan Akilik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kameraları kazayı kaydetmişti

Öte yandan, olay ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Kaydedilen görüntülerde, geri geri hızlanan kamyonetin, yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Ak'ilik'e çarpması ve şahsın aracın sol arka tekerleğinin altında kalması yer alıyordu.