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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı şahıs yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı şahıs yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Arslan'ın kullandığı 52 EZ 974 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmekte olan Ercan Koç'a çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan Ercan Koç yaralandı. Yaralı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yoldan geçerken tesadüfen kazaya denk geldiğini belirten Volkan Kaçak isimli vatandaş ise “Kazayı gördük ve hemen 112 ekiplerine haber verdik. Yaralıya ilk müdahaleyi biz yaptık” dedi.

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