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Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Kurtuluş Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin V.'nin kullandığı 55 LV 112 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kışı'ya çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan Emine Kışı yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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