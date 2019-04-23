İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Evkaf Mahallesi Kumru-Korgan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. yönetimindeki 52 EM 009 plakalı kamyonet ile Ömer A. idaresindeki 52 EM 440 plakalı kamyonet, Elekçi Köprüsü mevkisinde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Beyza Nur K., Fatma A. ve Asude Nur A. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi ile ilçede bulanan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.