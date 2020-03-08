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Kanocular gece karanlığında su samurlarının izini sürdü

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ve arkadaşları, Aybastı Perşembe Yaylası mendereslerinde ilk defa gece kano sporu yaparak, tatlı su samurlarının izini sürdüler.


Aybastı Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin'in yüksek lisans tezine konu olan mendereslerde tatlı su samurları yaşamı ile ilgili izler arayan kanocular, su seviyesinin çok yüksek olduğu mendereslerde keyifli bir doğa etkinliği gerçekleştirdiler. Mendereslerde hiçbir tatlı su samuru izine rastlayamadıklarını belirten Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya, “Bunda etkili olan yaylamızda son yıllarda kullanımı artan suni gübre kullanımı ve patates pezü gibi yaylaya özgü ürünlere atılan ilaçlar etkili olabilir. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapacağız” dedi.

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