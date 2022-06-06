'Kanser hastaları ve ailelerine psikoterapi desteği çok önemli'

Böylece psikolojik kaygı, üzüntü, stres ile başa çıkmalarına katkı sağlanabilmektedir” dedi.

Kanser tedavisinde psikoterapi yönteminin, hastalığın oluşturduğu çok yönlü krizi sosyal destek ve iletişimin güçlendirilmesi ile yönetebildiğini ve yanlış algıların düzeltilmesine de yardımcı olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Psikolog İrem Naz Kırım, açıklamalarda bulundu.

Psikolog İrem Naz Kırım, “Hastalara verilen psikolojik destek ve tedavi psikolojik bozuklukları düzeltmeye ve azaltmaya çalışmakla birlikte sosyal uyumu da sağlamaya yöneliktir. Bu süreçte kaygı, depresyon ve diğer psikiyatrik belirtilerin düzeltilmesi, kızgınlık, öfke, suçluluk gibi (örtülü) duygu ve tepkilerin ifade edilmesi, hastalıkla ilgili düşüncelerin paylaşılması önemlidir. Sürecin bu şekilde devam etmesi hastaların kendi denetimlerine yönelik duygular geliştirmesine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

Kanser tedavisinde önemli rol oynuyor

Psikolog İrem Naz Kırım, kanser hastalığına yönelik psikolojik tedavi uygulamalarının kanserle ilişkili fiziksel ve psikolojik sorunlarla baş etmeye yönelik tutum ve davranışları geliştirmede önemli rol oynadığına dikkat çekti. Psikolog Kırım, “Psikoterapi yöntemi; kanser hastalarının ve ailelerinin duygularını ifade etmeleri ve duygularını aktarmalarına yardımcı olmaktadır. Böylece psikolojik kaygı, üzüntü, stres ile başa çıkmalarına katkı sağlanabilmektedir” şeklinde konuştu.

Psikolojik destek sürece katkı sağlıyor

Kanser tanı ve tedavisinin sadece hastayı değil, aileyi bireylerini de etkilendiğinin altını çizen Psikolog İrem Naz Kırım, “Aile veya hasta yakınlarının psikolojik destek ve tedavi sürecine dâhil olmaları hastalığın aile bireyleri üzerindeki etkisinin belirlenmesini sağlamaktadır. Var olan koşulları önceden etkileyen ya da durum ile birlikte ortaya çıkan psikopatalojik reaksiyonların tanımlanmasının sürece katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca hasta ve ailesinin bir araya getirilmesi tedaviyle ilgili kararların gözden geçirilmesine yardımcı olmaktadır. Hastalık hakkındaki duygu ve düşünceleri paylaşmanın da psikolojik tedaviyi olumlu etkileyeceği ifade edilmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.