Kanser hastası ve engelli öğrencinin evde karne heyecanı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1. sınıf öğrencisi kanser hastası 7 yaşındaki İbrahim Efe Ulasi ile engelli öğrenci 7 yaşındaki Hilal Akarpınar, karne heyecanını evlerinde yaşadı.

Yarıyıl tatili öncesi kanser teşhisi konulan Kulak Çetirtepe Ortaokulu öğrencisi İbrahim Efe Ulasi, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle eğitimini kulak Merkez Mahallesi'ndeki evinde sürdürdü. Aynı şekilde aynı mahallede bulunan yürüme ve konuşma engelli 7 yaşındaki Hilal Akarpınar da öğretmenlerinin desteği ile eğitimlerini sürdürerek karnelerinde takdir almaya hak kazandı. Azimli davranışları ve istikrarlarıyla okul öğretmenleri başta olmak üzere herkesin takdirini kazanan öğrencilere Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa İlçe Tarım Müdürü Erkan Ayaz, Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Işıl Aralan ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza'dan oluşan ekip, öğrencilerin evlerine giderek karnelerini verdi.

Karnesini alan kanser hastası öğrenci İbrahim Efe Ulasi, "Sınıf arkadaşlarımdan bir müddet ayrı kaldım. Ancak öğretmenlerim evde ders verdi. Önce sağlığıma kavuşmayı çok istiyorum. Öğretmenlerimi ve beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımı çok seviyorum” dedi.

Tablet hediyesini aldığında çok mutlu olan engelli öğrenci Hilal Akarpınar'ın ise gözlerinden mutluluğu okunurken annesi Hatice Akpınar, “Okula gitmeyi çok istiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar derslerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızım derslerine çalışmaya çok istiyor. Bizleri yalnız bırakmayan tüm devlet erkanına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Evde eğitim hizmeti alan öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olmak için öğrencilerin evine gelerek karnelerini takdim ettiklerini söyleyen Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Öğrencilerimiz çok başarılı ve bizler de başarılarının karşılığında onlara çeşitli hediyeler ve karnelerini verdik. Öğretmen arkadaşlarımıza bu öğrencilerimize verdikleri eğitimler için çok teşekkür etmek istiyorum. Aksatmadan eğitimlerini öğrencilerimizin evlerinde gerçekleştiriyorlar. 23 öğrencimiz ilçemizde eğitim hizmeti alıyor” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin başarılı olmasının kendileri de mutlu ettiğini belirten Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, “Evde eğitim gören özel öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olmak istedik. Bizler de kendilerini ödüllendirdik” ifadelerini kullandı.

Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Işıl Aralan ise öğrencilerin ailelerine kanser konusunda bilgilendirme broşürleri dağıttı.