Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor

Dr. Dilek Ak, kanserin, dünyada her yıl milyonlarca ölüme sebep olduğunu belirterek, “Ancak pek çoğu önlenebilir olan bir hastalıktır. Bu konuda yapılması gereken toplumsal bilinci artırmaktır” dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde son yıllarda ülke genelinde artan kanser hastalığına karşı erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla, kansere karşı farkındalık semineri düzenlendi. Ünye Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen seminerde rahim ve meme kanseri türlerine ilişkin Dr. Dilek Ak bilgiler verdi. Kanser hastalığıyla mücadele için toplumda bilincin arttırılması gerektiğini ifade eden Dr. Dilek Ak, “Kanser, dünyada her yıl milyonlarca ölüme sebep olmaktadır. Ancak pek çoğu önlenebilir olan bir hastalıktır. Bu konuda yapılması gereken toplumsal bilinci artırmaktır. İşte bu konuda sivil toplum örgütlerine ve toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir” diye konuştu.

KETEM'de her şey ücretsiz

“Kanser önlenebilir bir hastalıktır, erken teşhis ise hayat kurtarır” diyerek erken tanının önemine vurgu yapan Dr. Ak, “Rahim ağzı kanserleri sinsi seyrediyor ve uzun süre bulgu vermeyebiliyor. Eğer düzenli bir simil takibi yoksa atlanabiliyor, geç fark edilebiliyor. Geç fark edildiğinde ise çevre organlara yayılmış oluyor. KETEM'lerde ücretsiz olarak kanser taramaları yapabiliyor. 30-64 yaş arası her kadın kendi rızası ile gidip bu taramayı yaptırabilirler. Çoğu kadın acaba bende bir şey çıkar mı, diye korkup gitmiyor. Testler maliyeti yüksek testler olmasına rağmen devletimiz KETEM'lerde ücretsiz olarak bu sağlık hizmetini veriyor” şeklinde konuştu.

Seminer AK Parti Ünye İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilçedeki özel bir hastanenin iş birliği ile gerçekleştirildi.