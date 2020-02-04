Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Her yıl 4 Şubat tarihinde, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve ortak kuruluşların birlikte yürüttüğü, milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bir hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada Dünya Kanser Günü etkinliği düzenleniyor. Ordu İl Sağlık Müdürlüğünce de bir alışveriş merkezi içerisinde stant açılarak, kanserde erken tanı ve hastalıkla mücadele konularında insanlara bilgi verildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Fatih Aydın, çağın en önemli hastalıklarından birisi olan kanser hakkında inşaları bilinçlendirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Aydın, “Bu hastalık elim tablolara neden olabiliyor, sonucunda çok üzücü şeylerle karşılaşabiliyoruz. Fakat biz bununla mücadele edip yenebiliriz. Pek çok alternatifimiz var. Erken teşhis çok özellikle bu konuda çok önemli. Bir de moral ve motivasyon, umutlu olmak gerçekten de bu hastalığın yenilmesinde bizim için olmazsa olmazlardan birisi. Erken teşhis konusunda biz ekip arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma başlattık ve gerçekten çok güzel işler başarıyor ve hayatlara dokunuyorlar. Kanserden kurtardıkları insanlar var. Bizim için bu emekler çok kıymetli” dedi.

Uzman Dr. Aydın ayrıca, insanların doğru tanıyı, bilgiyi ve tedaviyi kendilerinden öğrenebileceklerini ifade ederek, halkın bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Standı dolaşan vatandaşlara kanser hastalığı hakkında bilgilendirme yapılarak, çeşitli bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.