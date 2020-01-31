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Kar çocuk ve yetişkinlerin eğlence kaynağı oldu

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde kar çocuk ve yetişkinlerin eğlence kaynağı oldu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kar çocuk ve yetişkinlerin eğlence kaynağı oldu.


2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na çocuklarıyla birlikte gelen aileler kızaklarla kayarak gönüllerince eğleniyor. İlçenin orta ve yüksek kesimlerinde yer yer 70 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla büyük, küçük herkesin yüzünü güldürüyor. Kızaklarla çocuklarını kaydıran aileler, sonrasında kendileri de gönüllerince kayıyor.


Şehir merkezine kar yağmadığını dile getiren Selçuk Gültekin, “Çambaşı Yaylası'na arkadaşlarım ve çocuklarla birlikte geldik. Burada çocuklarımızı tahta kayakta kaydırıyoruz. Çocuklarımızda bizlerde çok güzel zaman geçiriyoruz” dedi.

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