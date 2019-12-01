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Kar sürücülere zor anlar yaşattı

Ordu’nun Çambaşı Yaylası’nda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolunda kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolunda kayan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.


Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylasında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yaylada karayolları, Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekiplerince kar açma çalışmaları başlatıldı. Kar yağışı nedeniyle Çambaşı karayolunda kayan araçlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylasında kar yağışının etkili bir şekilde devam ettiğini söyledi.


Başkan Kaya, “Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili bir şekilde devam ediyor. Kar nedeniyle yolda kalan araçlar ekiplerimizce kurtarıldı” dedi.

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