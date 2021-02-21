Kar yağışı, fındık dallarının belini büktü

Ordu'da, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimli bölgelerde fındık dalları kar kütlelerini tartamayarak, araziye yattı.

Kar kalınlığının yüksek bölgelerde 70 santimetreye kadar ulaştığı Ordu'da, fındık bahçeleri de kar altında kaldı. Kar yağışının ardından etkili olan güneşli hava, sahil kesiminde karların erimesini sağlarken, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda ise kar kütleleri görünüyor. Kumru ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası bazı fındık bahçelerinde kat kütlelerini tartamayan fındık dalları, ağırlığın etkisiyle eğildi. Araziye kadar eğilen fındık dallarının, güneşin açması ile birlikte eski haline dönebileceği belirtiliyor.