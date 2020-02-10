Kar yağışı sonrası ilçe havadan görüntülendi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü.

Kabadüz ilçe merkezi kar yağışı sonrası havadan görüntülendi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bir tepenin zirvesine kurulu olan ilçenin kar güzelliği kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Diğer taraftan etkili olan kar yağışının öncesi ve sonrasında Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekiplerince kar açma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.