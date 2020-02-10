İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar yağışı sonrası ilçe havadan görüntülendi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası her yer beyaza büründü.


Kabadüz ilçe merkezi kar yağışı sonrası havadan görüntülendi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bir tepenin zirvesine kurulu olan ilçenin kar güzelliği kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Diğer taraftan etkili olan kar yağışının öncesi ve sonrasında Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi ekiplerince kar açma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.