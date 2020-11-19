Karadeniz 3 yatırımı bekliyor

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak Ordu'nun sorunlarını ve taleplerini iletti.

OTSO Başkanı Servet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya video konferans üzerinden katıldı. Şahin, toplantıda illerin sorunlarının değerlendirildiği bölümde Karadeniz ve Ordu ili açısından büyük önem taşıyan Samsun-Sarp Demiryolu Projesi, Karadeniz-Akdeniz Yolu ve liman sorununun çözülmesini istedi.

“Karadeniz demiryolu bekliyor”

Başkan Şahin, 21-24 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Demiryolu Zirvesi'nden, bölge olarak umutla bekledikleri Samsun-Sarp Demiryolu Projesi ile ilgili bir sonuç çıkmadığına dikkat çekti. Şahin, “Bir bölgenin gelişmişlik düzeyi ile o bölgedeki ulaşım ağı arasında güçlü bir ilişki vardır. Samsun-Sarp Demiryolu Projesi Orta Karadeniz'den Karadeniz'in doğu ucuna kadar, Türkiye'nin kuzeyinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini doğrudan birbirine bağladığı gibi anılan illere komşu illerin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu bölgede bahsedilen illerin ortak özelliği Türkiye'de en çok göç veren illerin başında gelmeleridir. Bu projenin neticelenmesi başta istihdam olmak üzere ekonomik sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayacaktır. Oluşturacağı istihdam imkanları sayesinde tersine göç başlayacaktır. Bu durum da göç çeken illeri her yönden olumlu etkileyecektir. Samsun-Sarp Demiryolu'nun Ordu ve Giresun'dan geçmesi ilimiz ve bölgemiz için hayati öneme sahiptir” dedi.

“Karadeniz-Akdeniz yoluyla Ordu lojistik merkez olacaktır”

Karadeniz-Akdeniz yolunun gerek Ordu gerekse Karadeniz açısından büyük imkan olacağını da vurgulayan Şahin, Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay illerinin bu yol sayesinde birleşeceğini, bu illerle bağlantılı 50 vilayetin de ekonomik ve sosyal yönden etkileşim içinde olacaklarını belirtti. Şahin, “Karadeniz-Akdeniz Yolu projesinin tamamlanması ile Ordu ilimiz lojistik bir merkez haline dönüşecektir. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere yapılacak ihracatlarda Ordu önemli bir rol üstlenecektir. Özellikle Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki ihraç ürünlerinin Karadeniz'e ulaştırılmasında büyük kolaylık sağlayacak olan bu durum ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ihraç edilecek ürünler, sanayicilerimiz tarafından Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere daha kolay şekilde ulaştırılacaktır. Ordu-Giresun Havaalanı'ndan sonra ilimize ve bölgemize yapılan en değerli yatırım olan bu projenin bu yıl sonunda tamamlanması ve hizmete açılması konusunda desteklerinizi arz ve talep ediyoruz” diye konuştu.

“Karadeniz'de limanı olmayan tek il Ordu”

Karadeniz'de limanı olmayan tek ilin Ordu olduğunun altını çizen Şahin, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 50 bin ton iç fındık ihracatı ve önemli miktarda kil kaolin ihracatı yapan ve takriben 300-350 bin ton MDF hammaddesi odun ve gübre emtialarını deniz yolu ile temin eden il ekonomisi açısından gerek elleçleme gerekse turizm hizmetleri verecek bir liman acil ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Karadeniz-Akdeniz duble yolunun trafiğe açılması ile Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay gibi birçok şehrin ürünlerinin Karadeniz Bölgesine sevk ve ihracatı için bu liman hizmeti daha fazla önem arz eder hale gelmiştir. Liman yatırımının bir an önce ilimize kazandırılmasını arz ve talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.