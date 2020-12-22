Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3-6 yaş anaokulunda Karadeniz Bölgesi'nde tek, Ordu genelinde ilk olma özelliği taşıyan "Montessori" projesi hayata geçirildi.

Çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve iş birliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olan Montessori sayesinde minikler kendi öğrenimleri için üretici seçimler yaparken, öğretmenler ise öğrencilerin yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendiriyor.

"Çocukların görsel amaçlı zihinsel becerileri arttı"

Proje kapsamında çalışma yürüterek Karadeniz Bölgesi ve Ordu genelinde Ünye'de ilk olma özelliğini taşıdıklarını söyleyen Okul Müdürü Ebru Karaman, "Okulumuz 3-6 yaş miniklerimiz için eğitime açılmış bir anaokulumuzdur. Montessori sınıfımızdaki ana amaç çocuklarımızın zihinsel becerilerine hitap etmesidir. Özellikle hesap yaparken çocuklarımız görsel amaçlı burada zihinsel becerilerini anlık harekete geçiriyorlar. Çocuklar bu etkinlikleri yaptıktan sonra dikkat süreleri daha çok arttı. Özellikle birebir bütün malzemelere dokunarak ve görerek yapmaya başlamalarının ardından ilgi ve alakaları da artmıştır. Karadeniz Bölgesi'nde ilk, Ordu'da da tek olan bu projeyi hayata kazandırdık" dedi.

Montessori sınıfından oldukça memnun olduklarını ve arkadaşlarıyla beraber projeye sevindiklerini söyleyen 5 yaş Saygı Sınıfı öğrencisi Hazel Duru Güney, "Okulumuz Montessori sınıfındı geliştirici ve burada öğrendiğimiz konuları işleyecek oyunlar var. Biz bu proje sayesinde hem eğleniyor hem de aklımızı geliştiriyoruz. Özellikle örüntü ile ilgili kendi yaptığımız konuları işleme gibi oyunları çok seviyoruz" diye konuştu.