Karadeniz Off-Road Kupası nefes kesti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yapılan "Uluslararası Karadeniz Off-Road Kupası" nefes kesen yarışlara sahne oldu.

Ünye Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen; Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Yunus Emre Derneği'nin destek verdiği Uluslararası Karadeniz Off- Road Kupası 3. Ayak yarışları Ünye Havaalanında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ünye Havaalanı'nda oluşturulan yaklaşık 2 km'lik parkurda düzenlenen yarışta yurt içinden birçok kulüp katılırken Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan da yarışçılar yer aldı. Toplam 22 kulüp ve 30 sporcunun yer aldığı yarışlar 4 kategoride gerçekleştirildi. Pilotlar yarış boyunca izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Bazı pilotlar zorlu parkuru tek tek geçerek bitiş çizgisine ulaşırken bazı pilotlar ise araçlarının arıza yapması nedeniyle yarışları tamamlayamadı. Yarışların ardından hakem heyeti dereceye giren yarışçıları belirledi. Kupa töreninde ise heyecan doruğa çıktı.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, kupa töreninde yaptığı konuşmada, “Bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımıza da tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Tavlı: “İzleyen herkes çok memnun kaldı”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise “Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ünye Belediyesi ve aynı zamanda Ünye Yunus Emre Off-Road Kulübü'nün katkılarıyla ve bu organizasyonun oluşumuna destek veren diğer ekiplerle birlikte böyle bir organizasyonun gerçekleşmesine vesile olduk. 22 tane kulüp aynı zaman da 30 tane de sporcumuz yarışlara katıldı. Katılım sağlayan kulüplerimize ve sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün sahadaydım, izleyicilerin içindeydim, izleyen herkes gerçekten çok memnun olduklarını ifade ettiler. İzledikleri yarış performansından ziyadesiyle memnuniyetini belirttiler. İnşallah böyle güzel organizasyonların yenilerine de imza atarız” diye konuştu.

Argan: “Ünyemize yakışanı yaptık”

Ünye Yunus Emre Off- Road Spor Kulübü Başkanı Alper Argan, “Sporun kardeşliğin ve dayanışmanın temsil edildiği off-road yarışlarına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduk. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Karadeniz Off-Road kupası 3. yarışıyla birlikte Türkiyemizin her bölgesinden servis personelleri dahil yaklaşık 300 tane sporcuya binlerce spor severle 4 farklı branşta spor şöleni düzenledik. Sporun evrensel mesajını Ünye'den tüm dünyaya güçlü bir şekilde hep birlikte ifade ettik. İnanıyorum ki kendimize Ünye'mize yakışan mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Uluslararası spor organizasyonlarının sadece bir sportif etkinlik olmaktan öte anlamı vardır. Sporun birleştirici gücü böylesine organizasyonlarda çok daha farklı şekilde meydana çıkıyor. Ülkeler arasında bağın, kardeşliğin gelişmesine vesile oluyor. Geçen seneki yaptığımız yarışlarda Azerbaycan ve Gürcistan'la gönül köprüsü kurduk demiştik. Bugün ise İran Off-Road Spor kulübü bizim yanımızda, Ünye-İran gönül köprüsü hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Adrenalinin yüksek olduğu yarışları protokolün yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

Yarışlarda dereceye giren takımlar şöyle:

Genel klasman: 1. Gürsel Akın, Birol Çoruhlu (Trabzon), 2. Mustafa Saray, Samet Zurnacı(Sakarya), 3. Şevki Sazık, Yunus Güneş (Fatsa).

S1 klasman: 1. Yakup Çimiç, Adem Paç(Korgan ), 2.Oğuzhan Türkvatan, Umutcan Bektaş (Ankara).

S2 klasman: 1.Hassan Balouchian, Kasra Fırozbakpsa (İran), 2. Celal Cem Yanık, Murat Serin (Ünye).

S3 klasman: 1. Şevki Sakız, Yunus Güneş(Fatsa), 2. Ahmet Cihangir Topaloğlu, Yasin Sanioğlu(Ünye), 3.Mustafa Katar, Fuat Bezölçen(Fatsa).

S4 klasman: 1. Gürsel Akın, Birol Çoruhlu (Trabzon), 2. Mustafa Saray, Samet Zurnacı (Sakarya), 3. Fatih Solmaz, Murat Solmaz (Sakarya).

Gönül Kupası: Nahçıvan Off-Road Kulübü Tarık Yılmaz, Ahmet Yıldız (Azerbaycan).