Karadeniz Sahil Yolu fındık harmanı oldu

Yüksek kesimlerde hava şartlarından dolayı sahile indirilen fındıklar, havadan görüntülendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ve sahil kesimlerdeki ilçelerin kent merkezlerinde fındık hasadını tamamlayan üreticiler, kurutabilmek telaşına düştü. Yüksek kesimlerdeki olumsuz hava şartları da fındığın kuruma süresini uzatıyor. Bazı üreticiler, hem harmanları olmadığından hem de sahil kesimlerinde daha kısa sürede kuruduğundan fındıklarını yol kenarlarına ve kaldırımlara seriyor. Üreticiler, hava sıcaklığının sahil kesimlerde daha yüksek olduğundan mahsullerin daha çabuk kuruduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 35 yıldır fındık üreticisi olan ve Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarında yaklaşık 5 ton fındığını kurutmaya çalışan Şeref Şenyurt, “Yüksek kesimlerdeki olumsuz hava şartlarından dolayı fındıkları kent merkezine getiriyoruz. Burada 3-4 günde fındık kuruyor. Köyde ise neredeyse 10 günde kuruyor” dedi.

“Geceleri nöbet tutuluyor”

Geceleri, yol kenarlarına serdikleri fındıkları nöbetleşe beklediklerine dikkat çeken Şenyurt, “Köyde harmanlar da kısıtlı olduğundan da burada fındığı bekliyoruz. İlk defa kaldırımda fındık görenler bizden satın almak istiyor ama fiyatlar düşük olduğundan satamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüksek kesimlerde patoza verip, sahile indiren oluyor”

Ahmet Demir isimli fındık üreticisi de yüksek kesimlerdeki hava muhalefeti nedeniyle üreticilerin fındıklarını sahil kesimlerde kuruttuklarını ifade etti. Bu sistemi uygulayanların genellikle gurbetçilerin olduğuna değinen Demir, “Bir an önce fındıklarını kurutup ikamet ettikleri büyük şehirlere gitmek zorundalar. Zaten bir aylık süre ile geliyorlar, evi olan-olmayan var. Üreticiler bahçeden toplayıp patoza verdikten sonra sahile seriyor” şeklinde konuştu.

Serbest piyasadaki fındık fiyatlarına da tepki gösteren Demir, özetle şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız 16 buçuk lira fiyat verdi, tüccarda 13 buçuk lira. Bu yüzden vatandaşlar mağdur. Gurbetçilerin bir an önce fındıklarını satmasından tüccarlar menfaat peşine düştüler. İnşallah bir buçuk ay sonra bu fındık fiyatları çıkar, biz bunu bekliyoruz.”