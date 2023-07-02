Karadeniz Sahil Yolu'nda yoğun trafik nedeniyle emniyetten sıkı tedbir

Ordu'nun Ünye ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Uzun trafik kuyruklarının oluştuğu ilçede, Karadeniz Sahil Yolu'nda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dört güzergâhta teyakkuza geçerek sıkı tedbir aldı.

Cuma gününden itibaren Ünye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu güzergâhı üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı tedbir aldı. Bayram nedeniyle arabaları ile gidenlerin büyük bir kısmı, geri dönüş trafiğinde ise yoğunluğa neden oldu. İlçe merkezinde ve ilçe çıkışında yoğun birikmeler yaşanan trafikte geldikleri şehirlere dönmek isteyen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Asayiş Şube ekipleri, Hanboğazı, Çimento Kavşağı, Burunucu Mevki ve Cumhuriyet Meydanı'nda olabilecek araç yoğunluğuna karşı tedbir alarak trafiğin akışını sağladı. Ulaşımda aksamanın olmadığı bayram dönüşü trafiğinde ilçe merkezinde alınan tedbirler ise dron ile havadan görüntülendi.

Ekipler dönüş yapan araç sahiplerine ise telefon kullanmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, uzun yolculuklarda kısa molalar vermeleri, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konularında tedbirli olmaya davet etti.