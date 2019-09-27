Karadeniz üniversiteleri arasında ortak projeler artacak

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında sosyal ve bilimsel alanda gerçekleştirilebilecek ortak projeler hız kazanacak.

Artvin Çoruh, Gümüşhane, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan ve Trabzon Üniversitelerinin Rektörleri Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, gerçekleştirmiş oldukları ziyarette Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan ziyarette bölge üniversiteleri arasında sosyal ve bilimsel alanda gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve iş birlikleri konuları ele alındı. Bölge rektörlerini ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Akdoğan, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret sonrası Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz ve Bölge Üniversitesi Rektörleri düzenlenen yemekte Ordu Valisi Seddar Yavuz ile bir araya geldi.