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Karadeniz yaylalarında kar güzelliği

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası’nda karla kaplı ladin ormanları ve yayla evleri görenleri hayran bırakıyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası'nda karla kaplı ladin ormanları ve yayla evleri görenleri hayran bırakıyor.


Kabadüz ilçesinde üç gün boyunca etkili olan kar yağışıyla bin 600 rakımlı Turnalık Yaylası'nda kar altında kalan orman ve evler seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.


Kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı yaylada büyüleyici kar güzelliği havadan görüntülendi.


Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği yaylada evlerde adeta kara gömülürken, ladin ormanları ise görenlere doyumsuz manzara oluşturdu.


Türkiye'nin denize en yakın Çambaşı Kış Sporları Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yaylada doğaseverler ve kayak tutkunları eşsiz manzaranın içinden geçerek kayak merkezine ve Çambaşı Yaylası'na ulaşıyorlar.

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