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Karadeniz yaylalarında 'püsküllü' güzellik

Ordu’nun yüksek kesimlerinde çayırlık alanlarda açan, halk arasında "püsküllü" adıyla anılan lila rengindeki çiçekler görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde çayırlık alanlarda açan, halk arasında "püsküllü" adıyla anılan lila rengindeki çiçekler görüntüsüyle dikkat çekiyor.


2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda açan püsküllü çiçekleriyle eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Çambaşı Yaylası'na gelenler püsküllü çiçeklerinin içinde mutlaka fotoğraf çektiriyor.


Yaylaya çıkan Pınar Marangoz, püsküllü çiçeklerinin eşsiz güzelliğine hayran kaldığını ifade etti. Çayırlık alanlarında açan püsküllü çiçeğiyle yaylanın adeta şenlendiğini dile getiren Marangoz, "Yaylada açan çiçekler çok güzel. Buradaki eşsiz güzelliğin tarifi mümkün değil" dedi.

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