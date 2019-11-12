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Karadeniz yaylalarında sonbahar

Ordu’da uçsuz bucaksız ormanlarda sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlarda sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.


Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleboynu, Tosunalanı Obası ile Turnalık Yaylası'nı çevreleyen ormanlar sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.


Yayladaki farklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarda ortaya çıkan renklerle oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.


Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyenler, özellikle hafta sonları mutlaka yaylayı ziyaret ediyor.

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