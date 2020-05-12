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Karadeniz yaylalarında 'sümbül' güzelliği

Ordu’nun Korgan ilçesinde yüzünü gösteren sümbül çiçekleri, yaylada kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ordu'nun Korgan ilçesinde yüzünü gösteren sümbül çiçekleri, yaylada kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Ordu'nun yaylalarında açan çiçekler, yeşilin her tonunu barındıran yaylalara ayrı bir güzellik katıyor. Korgan ilçesinde bulunan Göltepe Yaylası'nda açan sümbül çiçekleri, yeşil çimenlerin arasında adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Yaylaları gezenler, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde fotoğraflar çektirirken, insanların buraları ziyaret etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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