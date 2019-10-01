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Karadeniz yaylalarında ‘vargit' dönemi

Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı ’colchicum speciosum’ olan yörede ’vargit’ olarak adlandırılan çiçeklerle rengarenk oldu.

Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı 'colchicum speciosum' olan yörede 'vargit' olarak adlandırılan çiçeklerle rengarenk oldu.


Karadeniz Bölgesi yaylalarına özgü vargit çiçekleri sonbahar ayları ile birlikte yaylaları rengarenge bürüdü. Beyaz renginin yanında mor renkte de yetişen ve yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için geriye göç zamanı geldiği anlamına geliyor.


Yaylalarda görsel şölen sunan vargit çiçekleri foto safari meraklılarının ilgisini çekiyor. Halk arasında, 'güz çiğdemi', 'acı çiğdem' adı da verilen çiçekli bitki zehirli olması ile biliniyor.

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