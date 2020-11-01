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Karadeniz'de 4 il için şiddetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu’nun içinde bulunduğu 4 il için 2 günlük şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu'nun içinde bulunduğu 4 il için 2 günlük şiddetli yağış uyarısı yapıldı.


Meteorolojiden yapılan uyarıda, 1-2 Kasım tarihlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 21-75 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Yapılan uyarıda, heyelan, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

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